Tormenta Melissa: ¿Cuáles empresas deberán trabajar obligatoriamente pese a suspensión de labores?

La tormenta tropical Melissa, que podría fortalecerse a huracán este jueves, ha llevado al Ministerio de Trabajo a suspender las labores desde la 1:00 de la tarde de este miércoles hasta la finalización del jueves, como medida preventiva para proteger la seguridad de los trabajadores.

Sin embargo, algunas empresas deberán continuar operando por su carácter esencial, según informó la entidad: supermercados, clínicas, colmados, estaciones de combustibles, empresas de transmisión y distribución eléctrica, telecomunicaciones, empresas de funcionamiento continuo, empresas de seguridad o vigilantes privados y farmacias. Estos establecimientos podrán abrir sus puertas con el personal mínimo necesario para garantizar sus servicios.

El Ministerio precisó que las labores se reanudarán el viernes 24 de octubre.

Provincias bajo alerta

image 504

Mientras tanto, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 8 provincias y el Distrito Nacional en alerta roja, 13 en alerta amarilla y 3 en verde, debido a que la tormenta tropical Melissa continúa su desplazamiento cerca de Puerto Príncipe (Haití) y presenta condiciones favorables para intensificarse.

En alerta roja están: Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia y Pedernales.

En alerta amarilla: La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia y Bahoruco.

En verde: María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

Merilenny Mueses

