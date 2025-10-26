Melissa es ahora un huracán de categoría 4: ¿con qué amenaza a Jamaica y Haití?

Melissa es ahora un huracán de categoría 4: ¿con qué amenaza a Jamaica y Haití?

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó este domingo que Melissa es ahora un huracán de categoría 4, con vientos de 225 kilómetros por hora (km/h).

A través de un boletín emitido a las 5:00 de la mañana, indicó que es posible que partes de Jamaica ya estén experimentando vientos con fuerza de tormenta tropical y fuertes lluvias.

“Las condiciones empeorarán considerablemente durante el lunes y el martes. En el sur de La Española, las fuertes lluvias adicionales agravarán las inundaciones en los próximos días”, pronosticó el NHC.

Leer más: Huracán Melissa: COE reduce alerta a nivel amarillo a 3 provincias y el Distrito Nacional, advierte seguirán las lluvias

De igual forma, comunicó que se ha emitido una alerta de huracán para el este de Cuba. “Melissa debería dirigirse hacia el sureste de Bahamas y Turks and Caicos después del este de Cuba el martes por la noche y el miércoles”.

Finalmente, exhortó a la población a estar atenta a sus boletines emitidos a través de su página web http://hurricanes.gov para obtener la información más reciente.

