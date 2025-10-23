Melissa: Familias piden socorro tras inundaciones en Manoguayabo y en Los Ríos

  • Hoy
Melissa: Familias piden socorro tras inundaciones en Manoguayabo y en Los Ríos

Decenas de familias en los sectores de Manoguayabo y Los Ríos han sufrido pérdidas severas a causa de los estragos provocados por las inundaciones causadas por el paso de la Tormenta Tropical Melissa.

«Uno duerme con miedo en Manoguayabo. Cada vez que está lloviendo, uno no puede dormir. Hay que dormir con un pie abajo y otro encima de la cama. Nunca se sabe cuándo la casa se le va a llenar de agua», explicó una de las residentes.

Los afectados explicaron que el aumento de las aguas acumuladas en las calles ha obligado a varias familias a abandonar sus casas y a refugiarse en los hogares de vecinos que viven en plantas altas o en zonas alejadas de las cañada

Puede leer: Tormenta Melissa y sus impactos: reporte preliminar del COE sobre daños causados

Captura de pantalla 2025 10 23 160349
Captura de pantalla 2025 10 23 160248

El texto periodístico corregido, con mejor coherencia y fluidez en la última parte, es el siguiente:

«Estamos cansados de gritar por esta situación. Estamos recogiéndonos y encaramándonos donde se pueda porque aquí no hay solución a este problema», contó Rosario Núñez.

Los afectados indicaron que las vías principales están inundadas debido al descuido y a «la negligencia» de las autoridades para realizar labores que protejan a los barrios del sector frente a esta amenaza.

Mientras tanto, en el sector Los Ríos, los residentes solicitan ayuda al gobierno para que se limpien las cañadas principales de la zona. Estas están incrementando la cantidad de aguas negras y basura en las calles y aceras, poniendo en peligro la vida de los residentes.

«Varias veces ya lo hemos perdido todo. Siempre estábamos esperando que o Dios nos lleva o que las autoridades vinieran a ayudarnos, pero nunca ha pasado nada», lamentó un residente.

Gobierno responde

Por su parte, el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña recorrió los sectores más afectados de la zona y mencionó que el gobierno está trabajando para ponerle fin a esta crisis.

«Nosotros vamos a trabajar para hacer más liviana la situación. Ya el presidente de la República dio instrucciones para al ministro Eduardo Estrella para que envié excavadoras que limpien los desechos principales que provocan los desagües», reveló.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Melissa: Familias piden socorro tras inundaciones en Manoguayabo y en Los Ríos
Melissa: Familias piden socorro tras inundaciones en Manoguayabo y en Los Ríos
23 octubre, 2025
En vivo: COE actualiza la información relacionada con Melissa
En vivo: COE actualiza la información relacionada con Melissa
23 octubre, 2025
Melissa ya provocó la muerte de una persona y dejó heridas a otras cinco en Haití
Melissa ya provocó la muerte de una persona y dejó heridas a otras cinco en Haití
23 octubre, 2025
Tormenta pausa agenda cultural en RD
Tormenta pausa agenda cultural en RD
23 octubre, 2025
Melissa se fortalece: Lo que ha hecho el Gobierno colombiano ante el paso de la tormenta
Melissa se fortalece: Lo que ha hecho el Gobierno colombiano ante el paso de la tormenta
21 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El tren que hemos tomado

El tren que hemos tomado

La destrucción creativa

La destrucción creativa

Desconexión representativa

Desconexión representativa

Edición Impresa, miércoles 22 de octubre de 2025

Edición Impresa, miércoles 22 de octubre de 2025

La Voz del Paciente RD: Cuando la información se confunde, el paciente paga las consecuencias!

La Voz del Paciente RD: Cuando la información se confunde, el paciente paga las consecuencias!

Inicia relanzamiento del turismo en Puerto Plata

Inicia relanzamiento del turismo en Puerto Plata

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo