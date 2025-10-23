Un plan de emergencia familiar es una herramienta fundamental para proteger a tu familia ante desastres naturales o emergencias, y es muy propicio tenerlo ante este paso de la tormenta tropical Melissa.

Por eso, hoy te traemos las recomendaciones de lugar para tener en cuenta dadas por el Hospital Docente Semma.

1-Identifica los albergues más cercanos y elabora una ruta de evacuación.

2-Conoce los puntos seguros de tu comunidad.

3-Conoce cómo está construida tu vivienda y las posibles amenazas que pudieran afectarla.

4-Ten a mano un botiquín de primeros auxilios.

5- Presta atención a los boletines de emergencia.

6- Adquiere los suministros necesarios.

7- Mantén limpio el techo y el patio de tu hogar.

8-Ubica los refugios cercanos.

Se recuerda que la temporada ciclónica 2025 finaliza el domingo 30 de noviembre.

Provincias en alerta

El COE mantiene 08 provincias y al Distrito Nacional en alerta roja, 13 en amarilla y 03 en verde, debido a que la tormenta tropical Melissa, fue localizada aproximadamente a unos 450 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití) y a 355 kilómetros de Kingston (Jamaica).

Las provincias en alerta roja son: Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azúa, Peravia y Pedernales.

En alerta amarilla están: La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata, Independencia y Bahoruco.

En alerta verde están: María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

Asimismo, la misma disminuyó nuevamente su movimiento de traslación a 4 km/h hacia el nor/noroeste y que continúe así en los próximos días y posee vientos máximos sostenidos de unos 75 km/h con ráfagas superiores y se pronostica un fortalecimiento gradual en los siguientes días.