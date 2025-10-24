A pesar de las advertencias emitidas por las autoridades para evitar que las personas salgan de casa y preservar sus vidas, varios jóvenes aprovecharon este jueves el acumulado de agua en las calles por las fuertes lluvias de la tormenta tropical Melissa para dar un paseo.

En el video que ya es viral en redes sociales se puede observar como un hombre sale en un Jet Ski (moto de agua), para aprovechar las inundaciones.

Mientras que en otras partes vehículos y motocicletas quedaban parcialmente varados.

Otros, hasta sacaron hasta una motocarga y se pusieron a calibrar con sus amigos.

El video ha generado una oleada de reacciones entre los usuarios: algunos lo califican como un gesto de humor en medio de la tormenta, mientras otros lo consideran una irresponsabilidad ante la gravedad de la situación.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene este viernes 11 provincias y al Distrito Nacional en alerta roja, 11 en amarilla y 03 en verde, debido a que la tormenta Melissa, fue localizada a unos 445 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití) y a 260 kilómetros al sur/sureste de Kingston (Jamaica).

Las provincias en alerta roja son: Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, San Juan, Azúa, Peravia, Pedernales, La Romana y Monte Plata.

En alerta amarilla están: La Vega, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, Bahoruco, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Monte Cristi, Elías Piña, Independencia y La Altagracia.

En alerta verde están: María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

En ese sentido, se recomiendó a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.