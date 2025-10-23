El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) recomendó que, a raíz de la gran cantidad de agua de lluvia caída en nuestro país, provocadas por la tormenta Melissa, se hace prudente que tanto la población como las autoridades de salud tomen medidas preventivas para evitar enfermedades, sobre todo aquellas del tipo infectocontagiosas.

«Es necesario detectar aquellas zonas más afectadas por las lluvias, para crear cordón epidemiológico. La distribución de jabón y cloro por el Ministerio de Salud Pública (MSP) es importante. Reiteramos que todos, Colegio Médico Dominicano y demás instituciones, debemos estar al lado del MSP, para educar, participar, comunicarle y orientar a la población sobre las medidas a tomar en estos momentos y así mitigar la propagación de brotes epidémicos», manifestó Waldo Ariel Suero.

Leer más: Melissa «ya no se aleja» de República Dominicana: pronóstico actualizado de John Morales sobre la tormenta

En ese sentido, el Colegio Médico Dominicano hace un llamado a la población para que tomen las siguientes medidas preventivas tendentes a evitar enfermedades:

Consumir agua potable y alimentos no contaminados: Éstas dos medidas son totalmente fundamentales en estos momentos de lluvias.

No caminar descalzo; el aseo de las manos frecuentemente es una buena medida. No es recomendable bañarse en las lluvias, sobre todo en lugares con aguas altamente contaminadas.

Evitar el hacinamiento: estar en contacto con muchas personas es un factor que favorece los brotes epidémicos.

Tener actualizadas sus vacunas.

Eliminar las basuras y las aguas estancadas: la higiene de su hogar es una medida prudente.

Mantener tu cuerpo limpio, seco y cubierto.