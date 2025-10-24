Tormenta Melissa: ¿maldición o bendición para el país? Ambientalista Luis Carvajal responde

Luis Carvajal

Mientras la tormenta Melissa continúa dejando lluvias y preocupación en buena parte del territorio nacional, el ambientalista Luis Carvajal plantea una visión diferente sobre el fenómeno: lejos de ser una maldición, “para el país las aguas que están cayendo serán en el mediano y en el largo plazo una bendición”.

El experto puso como ejemplo el impacto positivo que las lluvias tendrán en el sector energético y agrícola.

“Yo me imagino a Rafael Salazar frotándose las manos porque las presas tendrán agua para generar energía. El director del INDRHI también respirará más tranquilo, porque estaban esperando que lloviera para llenar las cuentas”, expresó.

Sin embargo, Carvajal advirtió que no todo es positivo, pues las lluvias también arrastran y erosionan los suelos más frágiles.

Por eso, insistió en que el agua debe ser manejada de forma inteligente y planificada, incorporándola en la agenda oficial del Estado.

“El agua es una bendición para la agricultura, pero hay que saber manejarla. Hay que incorporarla en la agenda oficial del Estado e incorporar la gente en el manejo del agua”, explicó.

El ambientalista señaló que muchas inundaciones urbanas son previsibles, ya que existen barrios son reincidentes, pero la población y las autoridades no siempre toman en cuenta la información sobre niveles de lluvia y zonas de riesgo.

“Hay barrios que se inundan, pero la gente sabe que se inunda, pero ellos tienen que saber a dónde llega el agua cuando dicen que van a caer 100 milímetros y a dónde cuando va a caer 200 y dónde fue el punto más alto que tuvo en la tormenta más grande porque eso es importante por la planificación”, enfatizó.

Carvajal recordó además que, aunque la tormenta Melissa parece irregular por su comportamiento estacionario, no es un evento inusual en el Caribe.

