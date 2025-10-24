Melissa obliga a LIDOM a suspender nuevamente los partidos de este viernes



La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) informó este viernes la posposición completa de la jornada programada para esta noche, debido a los efectos indirectos de la tormenta tropical Melissa, que continúan afectando distintas zonas del país.

La decisión, según indicó, fue adoptada en atención a las recomendaciones e indicaciones de las autoridades competentes, así como por las condiciones actuales de los estadios, ya que LIDOM ha podido constatar, a través de sus delegados, que algunos terrenos no se encuentran aptos para jugar béisbol.

Sobre Melissa

El Centro Nacional de Huracanes de Miami (NHC) advirtió este viernes en su último informe que la tormenta tropical Melissa se está fortaleciendo y podría generar lluvias intensas con riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en el sur de República Dominicana y Haití.

Según el NHC, Melissa registra un máximo sostenido de hasta 60 mph con ráfagas más altas y una presión central mínima de 999 mb, lo que indica un fortalecimiento progresivo del sistema.

La entidad alertó que las lluvias podrían provocar inundaciones repentinas significativas y potencialmente mortales, así como numerosos deslizamientos de tierra en las provincias del sur de República Dominicana.

Lea más: Melissa “se acerca más” a República Dominicana: Wagner Rivera revela lo que implicaría

En Haití, el organismo señaló que el sur y suroeste del país enfrentarán inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra a principios de la próxima semana, con daños extensos en carreteras y edificaciones, lo que podría aislar comunidades durante un período prolongado.

Esta es una situación que pone en peligro la vida y se deben tomar los preparativos inmediatos para proteger la vida y la propiedad. Los fuertes vientos también podrían durar un día o más sobre la península de Tiburon de Haití”, precisó el NHC.

