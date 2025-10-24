Melissa podría permanecer «estacionaria» sobre República Dominicana, advierte director del COE

La tormenta tropical Melissa, que ya ha provocado intensas lluvias e inundaciones, podría permanecer casi estacionaria sobre la República Dominicana, lo que prolongaría sus efectos y aumentaría el riesgo de daños.

“Decía la general Gloria Ceballos todos estos días, de que este evento cuando entrara en nuestra área de influencia se iba a quedar prácticamente estacionario y es por esto que hemos tenido toda esta situación con estas lluvias”, confirmó el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), general Juan Manuel Méndez en una entrevista en el programa El Día.

El funcionario agregó que, de acuerdo con las predicciones del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las precipitaciones se intensificarán durante la tarde de este viernes.

En alerta

Ante este panorama, el COE mantiene 11 provincias y el Distrito Nacional en alerta roja, 11 en alerta amarilla y 3 en verde. Melissa fue localizada a unos 445 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití) y a 260 kilómetros al sur/sureste de Kingston (Jamaica), y podría fortalecerse en las próximas horas.

image 536

Provincias en alerta roja: Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, La Romana y Monte Plata.

En amarilla: La Vega, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, Bahoruco, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Monte Cristi, Elías Piña, Independencia y La Altagracia.

En verde: María Trinidad Sánchez, Santiago y Duarte.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con altos volúmenes de agua, especialmente en las demarcaciones bajo alerta, y a seguir las orientaciones oficiales.

