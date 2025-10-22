Melissa se acerca al Caribe: estas son las provincias en alerta roja, amarilla y verde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la mañana de este miércoles que mantiene ocho provincias y el Distrito Nacional en alerta roja, 11 en amarilla y cuatro en verde, debido a que la tormenta tropical Melissa se encuentra aproximadamente a unos 495 kilómetros al sur/suroeste de Puerto Príncipe (Haití), según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).

Indicó que el fenómeno meteorológico se mueve hacia el oeste/noroeste a unos 11 km/h y se espera que continúe reduciendo su velocidad de traslación, seguido de un giro gradual hacia el noroeste y norte/noroeste en los próximos días.

«Tiene vientos máximos sostenidos de unos 85 km/h con ráfagas superiores y se espera un fortalecimiento gradual durante los próximos días por lo que este sistema podría convertirse en huracán categoría I mañana jueves», señaló.

Provincias bajo alerta

De acuerdo con el boletín del COE, las provincias en alerta roja son:

Barahona

San Cristóbal

Santo Domingo

Distrito Nacional

San José de Ocoa

San Juan

Azua

Peravia

Pedernales

En alerta amarilla están:

La Vega

La Romana

Hato Mayor

El Seibo

San Pedro de Macorís

Sánchez Ramírez

La Altagracia

Elías Piña

Monte Plata

Independencia

En alerta verde están:

María Trinidad Sánchez

Bahoruco

Samaná

Santiago

Recomendaciones

En ese sentido, el COE recomienda a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

De igual forma , en la Costa Atlántica y Caribeña se recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto debido a viento, oleaje peligroso, así como también por fuertes aguaceros y tormentas eléctricas.

Mientras , que en la Costa Atlántica se instruye a los organismos de protección civil, a tomar todas las medidas preventivas de lugar, a fin de preservar la vida de los usuarios de dicha costa, debido a probables rompientes y corrientes de resaca.

