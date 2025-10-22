Melissa se acerca al Caribe: estas son las provincias en alerta roja, amarilla y verde

  • Hoy
Melissa se acerca al Caribe: estas son las provincias en alerta roja, amarilla y verde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la mañana de este miércoles que mantiene ocho provincias y el Distrito Nacional en alerta roja, 11 en amarilla y cuatro en verde, debido a que la tormenta tropical Melissa se encuentra aproximadamente a unos 495 kilómetros al sur/suroeste de Puerto Príncipe (Haití), según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).

Indicó que el fenómeno meteorológico se mueve hacia el oeste/noroeste a unos 11 km/h y se espera que continúe reduciendo su velocidad de traslación, seguido de un giro gradual hacia el noroeste y norte/noroeste en los próximos días.

«Tiene vientos máximos sostenidos de unos 85 km/h con ráfagas superiores y se espera un fortalecimiento gradual durante los próximos días por lo que este sistema podría convertirse en huracán categoría I mañana jueves», señaló.

Leer más: Tormenta Melissa: los dos posibles escenarios que enfrentaría República Dominicana

Provincias bajo alerta

De acuerdo con el boletín del COE, las provincias en alerta roja son:

  • Barahona
  • San Cristóbal
  • Santo Domingo
  • Distrito Nacional
  • San José de Ocoa
  • San Juan
  • Azua
  • Peravia
  • Pedernales

En alerta amarilla están:

  • La Vega
  • La Romana
  • Hato Mayor
  • El Seibo
  • San Pedro de Macorís
  • Sánchez Ramírez
  • La Altagracia
  • Elías Piña
  • Monte Plata
  • Independencia

En alerta verde están:

  • María Trinidad Sánchez
  • Bahoruco
  • Samaná
  • Santiago

Recomendaciones

En ese sentido, el COE recomienda a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.

De igual forma , en la Costa Atlántica y Caribeña se recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto debido a viento, oleaje peligroso, así como también por fuertes aguaceros y tormentas eléctricas.

Mientras , que en la Costa Atlántica se instruye a los organismos de protección civil, a tomar todas las medidas preventivas de lugar, a fin de preservar la vida de los usuarios de dicha costa, debido a probables rompientes y corrientes de resaca.

Seguir leyendo: Autoridades retiran semáforo que había caído en la autopista 30 de Mayo

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Melissa se acerca al Caribe: estas son las provincias en alerta roja, amarilla y verde
Melissa se acerca al Caribe: estas son las provincias en alerta roja, amarilla y verde
22 octubre, 2025
Oigamos al COE y seamos prudentes
Oigamos al COE y seamos prudentes
22 octubre, 2025
Pospone jornada del martes por tormenta Melissa
Pospone jornada del martes por tormenta Melissa
22 octubre, 2025
Conozca todos los detalles sobre las suspensiones por la tormenta Melissa
Conozca todos los detalles sobre las suspensiones por la tormenta Melissa
21 octubre, 2025
Tormenta Melissa: Gobierno suspende docencia en provincias en alerta roja para el miércoles y jueves; trabajo hasta la 1:00 de la tarde
Tormenta Melissa: Gobierno suspende docencia en provincias en alerta roja para el miércoles y jueves; trabajo hasta la 1:00 de la tarde
21 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Regularización y celofán

Regularización y celofán

El circo de la superficialidad: Cuando el chisme político ahoga nuestra democracia

El circo de la superficialidad: Cuando el chisme político ahoga nuestra democracia

Teodoro Tejada y el monorriel 

Teodoro Tejada y el monorriel 

Edición impresa, martes 21 de octubre de 2025

Edición impresa, martes 21 de octubre de 2025

Ensalada agridulce, béisbol, crisis haitiana y aires navideños

Ensalada agridulce, béisbol, crisis haitiana y aires navideños

Lo que el votante en Nueva York debe conocer antes elecciones 4 de noviembre

Lo que el votante en Nueva York debe conocer antes elecciones 4 de noviembre

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo