Melissa se acerca al Caribe: estas son las provincias en alerta roja, amarilla y verde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la mañana de este miércoles que mantiene ocho provincias y el Distrito Nacional en alerta roja, 11 en amarilla y cuatro en verde, debido a que la tormenta tropical Melissa se encuentra aproximadamente a unos 495 kilómetros al sur/suroeste de Puerto Príncipe (Haití), según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).
Indicó que el fenómeno meteorológico se mueve hacia el oeste/noroeste a unos 11 km/h y se espera que continúe reduciendo su velocidad de traslación, seguido de un giro gradual hacia el noroeste y norte/noroeste en los próximos días.
«Tiene vientos máximos sostenidos de unos 85 km/h con ráfagas superiores y se espera un fortalecimiento gradual durante los próximos días por lo que este sistema podría convertirse en huracán categoría I mañana jueves», señaló.
Provincias bajo alerta
De acuerdo con el boletín del COE, las provincias en alerta roja son:
- Barahona
- San Cristóbal
- Santo Domingo
- Distrito Nacional
- San José de Ocoa
- San Juan
- Azua
- Peravia
- Pedernales
En alerta amarilla están:
- La Vega
- La Romana
- Hato Mayor
- El Seibo
- San Pedro de Macorís
- Sánchez Ramírez
- La Altagracia
- Elías Piña
- Monte Plata
- Independencia
En alerta verde están:
- María Trinidad Sánchez
- Bahoruco
- Samaná
- Santiago
Recomendaciones
En ese sentido, el COE recomienda a las personas abstenerse de cruzar, ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua en las provincias bajo alerta.
De igual forma , en la Costa Atlántica y Caribeña se recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto debido a viento, oleaje peligroso, así como también por fuertes aguaceros y tormentas eléctricas.
Mientras , que en la Costa Atlántica se instruye a los organismos de protección civil, a tomar todas las medidas preventivas de lugar, a fin de preservar la vida de los usuarios de dicha costa, debido a probables rompientes y corrientes de resaca.
