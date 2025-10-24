Melissa “se acerca más” a República Dominicana: Wagner Rivera revela lo que implicaría

El ingeniero del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Wagner Rivera, advirtió este viernes que la tormenta tropical Melissa, aunque se encuentra al sur de Haití, se “acerca más” a República Dominicana, lo que podría provocar un incremento de lluvias durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana.

Rivera explicó que, pese a la distancia, el sistema tropical está bajando hacia el sureste, acercándose al país en función de su posición anterior. “Cuando dé el giro el sistema, hay que tener pendiente si se puede mover al norte, al noroeste, pero estaría más cerca nuestra”, indicó el meteorólogo

El especialista precisó que este acercamiento podría generar precipitaciones más frecuentes y abundantes.

coe 1

Según explicó, “Melissa ha comenzado a moverse hacia el este-sureste, es decir, a acercarse un poco hacia el sur de Haití. Esto se debe a sistemas anticiclónicos y una vaguada que la han mantenido casi estacionaria a una velocidad muy lenta (…) están haciendo ahora que el sistema se mueva hacia el este-sureste, esta razón es la que ha provocado que las lluvias en las últimas horas se hayan tornado menos frecuentes.»

Por su parte, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, advirtió que mientras el fenómeno se acerque a Haití, las lluvias en República Dominicana serán más frecuentes. “Tenemos que estar bien pendientes de eso. Si teníamos inundaciones con dos o tres horas de lluvias, ahora con media hora que caiga un aguacerito va a suceder lo de ayer”, señaló, refiriéndose a los suelos saturados en varias zonas del país.

El sistema continúa desplazándose lentamente, a una velocidad aproximada de 4 km/h, aunque ligeramente más rápido que en jornadas anteriores, lo que mantiene vigente el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de ríos en las provincias más vulnerables.

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

