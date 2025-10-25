Melissa se convierte en huracán categoría 1 y se acerca a Jamaica: seguirá provocando lluvias en el suroeste dominicano

Melissa se convierte en huracán categoría 1 y se acerca a Jamaica: seguirá provocando lluvias en el suroeste dominicano

La tormenta tropical Melissa se ha intensificado y ya es oficialmente huracán categoría 1, con vientos sostenidos de hasta 150 kilómetros por hora, según confirmó la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), Gloria Ceballos, en rueda de prensa este sábado.

El fenómeno se desplaza hacia el oeste, acercándose a Jamaica, pero mantiene un radio de acción muy amplio, lo que continuará generando lluvias intensas en el suroeste de República Dominicana, especialmente en las provincias de Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco.

“Ese sistema tiene un radio de acción muy amplio”, advirtió Ceballos, al tiempo que reiteró el llamado a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar zonas vulnerables.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) también alertó sobre la posibilidad de que Melissa experimente una intensificación rápida, pudiendo alcanzar categoría 4 antes de tocar tierra en Jamaica a inicios de la próxima semana.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Digo