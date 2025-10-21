Melissa se fortalece: Lo que ha hecho el Gobierno colombiano ante el paso de la tormenta

El Gobierno colombiano emitió este martes una alerta naranja para los departamentos caribeños de La Guajira y Magdalena ante el posible paso en las próximas horas de la tormenta tropical Melissa.

«La Mesa Técnica de Alertas de Ciclones Tropicales (MTACT) indica que la onda tropical AL98 se ha fortalecido y ahora es tormenta tropical Melissa, ubicada sobre el oriente del mar Caribe», señaló la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Ante esa situación, el organismo puso en estado de alistamiento (naranja) a esos dos departamentos caribeños, pues «existe alta probabilidad de que, en su tránsito, se presenten lluvias de variada intensidad en sectores del centro y oriente de la región Caribe, así como en amplios sectores de la zona marítima del mar Caribe colombiano».

La alerta es también un aviso (amarillo) para los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia y el golfo de Urabá, mientras que bajo vigilancia (verde) está el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, situado cerca de Nicaragua.

«Ante estas condiciones, se mantiene activa la Sala de Crisis Nacional en articulación con las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres», agregó el organismo estatal.

Seguir leyendo: Melissa amenaza con llegar a Haití como huracán: ¿cuál es la trayectoria de la tormenta tropical?

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, sigla en inglés) de Estados Unidos, la tormenta tropical Melissa se formó hoy en el mar Caribe y ha generado avisos por fuertes lluvias y vientos para Haití, República Dominicana y Jamaica.

Melissa se encuentra actualmente a unos 480 kilómetros al sur de Puerto Príncipe, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, y se espera que pueda convertirse en huracán durante el fin de semana.

El organismo ha indicado que Melissa podría tener condiciones de huracán en el área de vigilancia de Haití a partir del jueves y dejará entre 12,7 y 25,4 centímetros de lluvia hasta el viernes en Haití y República Dominicana.