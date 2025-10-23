Melissa se fortalece: ¿Hay riesgo de muertes por inundaciones en República Dominicana y Haití?

El Centro Nacional de Huracanes de Miami (NHC, por sus siglas en inglés) informó que la tormenta tropical Melissa “se reorganiza y se espera que comience a intensificarse pronto”, mientras advierte que se prevén “fuertes lluvias e inundaciones potencialmente mortales en partes de La Española (República Dominicana y Haití) y Jamaica durante el fin de semana”.

Más temprano, el organismo explicó que se espera que Melissa “serpentee por el Mar Caribe central durante varios días y se prevé que se convierta en un huracán importante a finales de este fin de semana o a principios de la próxima semana”.

El NHC instó a los intereses en Jamaica, Haití, Cuba y la República Dominicana a mantenerse atentos a las últimas previsiones.

Debido a la lenta velocidad de traslación del sistema, la entidad advirtió que “el riesgo de un período prolongado de fuertes vientos, posiblemente que dure un día o más, está aumentando para Jamaica y la península de Tiburón de Haití”.

Por ello, recomendó que los preparativos para proteger la vida y la propiedad deben completarse rápidamente, ya que los fuertes vientos podrían comenzar en estas áreas el viernes y continuar aumentando durante el fin de semana.

Asimismo, alertó que se espera que Melissa produzca fuertes lluvias en partes de la República Dominicana, Haití y Jamaica durante el fin de semana, lo que conlleva «el riesgo de inundaciones repentinas significativas y potencialmente mortales y numerosos deslizamientos de tierra”.