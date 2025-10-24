Melissa se fortalece y amenaza a República Dominicana y Haití: último reporte del Centro Nacional de Huracanes

El Centro Nacional de Huracanes de Miami (NHC) advirtió este viernes en su último informe que la tormenta tropical Melissa se está fortaleciendo y podría generar lluvias intensas con riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en el sur de República Dominicana y Haití.

Según el NHC, Melissa registra un máximo sostenido de hasta 60 mph con ráfagas más altas y una presión central mínima de 999 mb, lo que indica un fortalecimiento progresivo del sistema.

La entidad alertó que las lluvias podrían provocar inundaciones repentinas significativas y potencialmente mortales, así como numerosos deslizamientos de tierra en las provincias del sur de República Dominicana.

En Haití, el organismo señaló que el sur y suroeste del país enfrentarán inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra a principios de la próxima semana, con daños extensos en carreteras y edificaciones, lo que podría aislar comunidades durante un período prolongado.

“Esta es una situación que pone en peligro la vida y se deben tomar los preparativos inmediatos para proteger la vida y la propiedad. Los fuertes vientos también podrían durar un día o más sobre la península de Tiburon de Haití”, precisó el NHC.