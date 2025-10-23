Melissa sería huracán el sábado: las 5 provincias que sentirían más fuertes sus efectos en República Dominicana

Melissa sería huracán el sábado: las 5 provincias que sentirían más fuertes sus efectos en República Dominicana

La tormenta tropical Melissa se acerca a República Dominicana y podría convertirse en huracán este sábado, advirtió el meteorólogo del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Cristopher Florian.

Florian explicó al periódico HOY que, para el sábado, el fenómeno estará más cercano a la parte suroeste del país, impactando principalmente las provincias de Elías Piña, Independencia, Pedernales, Barahona y San Juan. Aunque estas localidades serían las más afectadas, advirtió que el resto del país también podría experimentar precipitaciones intensas.

image 524
Cristopher Florian. Foto cedida al periódico HOY

El especialista señaló que la tormenta se desplaza lentamente a unos 4 km/h, lo que no disminuye su fuerza, sino que podría fortalecerla, aumentando los riesgos para la población.

image 523

Además, Florian detalló que Melissa se proyecta como huracán categoría 3 para el sur de Jamaica, con vientos que podrían superar los 200 km/h, según proyecciones meteorológicas.

Mientras más lento se mueve, más durarán los efectos, afectando de manera prolongada al país.

«Mientras más lento los efectos durarán más afectando al país», enfatizó Florian.

