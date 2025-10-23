Melissa «ya no se aleja» de República Dominicana: pronóstico actualizado de John Morales sobre la tormenta

La tormenta tropical Melissa, que podría convertirse en huracán, ha reducido su distancia con Santo Domingo, reveló el meteorólogo especializado en huracanes John Morales.

Según explicó, “ya no se aleja” y “ha acortado su distancia a Santo Domingo por 50 km desde las 11:00 de la noche debido al indeseado giro hacia el norte, que en definitiva comenzó después de la medianoche”.

Morales detalló que hasta el momento se han acumulado 245 milímetros de lluvia (9.64 pulgadas) y advirtió que “no descarto que esa cifra se duplique entre hoy y el domingo”.

Lea más: Seguimiento a Melissa: ¿Dónde está la tormenta que mantiene en alerta a las autoridades y a la población?

Trayectoria y condiciones actuales

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Melissa -la tormenta tropical número 13 de la Temporada Ciclónica 2025- fue localizada aproximadamente a unos 485 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití.

El fenómeno se desplaza lentamente hacia el oeste/noroeste a unos 6 km/h, y se espera que cambie su dirección hacia el noroeste y norte/noroeste en las próximas horas. Presenta vientos máximos sostenidos de 85 km/h con ráfagas superiores, y se pronostica un fortalecimiento gradual en los próximos días.

Provincias continúan en alerta

Indomet reiteró que, debido a las lluvias acumuladas y las que se prevén, se mantienen los niveles de alerta y aviso meteorológico ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra en zonas vulnerables.

