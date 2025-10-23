Melissa ya provocó la muerte de una persona y dejó heridas a otras cinco en Haití

La tormenta tropical Melissa avanzaba lentamente por el Mar Caribe el jueves, generando riesgo de deslizamientos de tierra peligrosos e inundaciones potencialmente mortales en Jamaica y el sur de La Española, una isla compartida por la República Dominicana y Haití. Las autoridades instaron a los residentes de zonas propensas a inundaciones a buscar terrenos más altos.

La tormenta fue responsable de la caída de un gran árbol que mató a un anciano en la ciudad costera de Marigot, en el sur de Haití, mientras que otras cinco personas resultaron heridas en las inundaciones en la zona central de Artibonite, según la Agencia de Protección Civil.

La tormenta de movimiento lento estaba centrada a unas 215 millas (345 kilómetros) al sureste de Kingston, Jamaica, y a unas 275 millas (440 kilómetros) al suroeste de Puerto Príncipe, Haití. Tenía vientos máximos sostenidos de 50 mph (80 kph) y se movía hacia el noroeste a 5 mph (7 kph), dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami.

Se emitió una alerta de huracán para Jamaica y la península suroccidental de Haití, desde la frontera con República Dominicana hasta Puerto Príncipe. También se emitió una alerta de tormenta tropical para Jamaica.

“La tormenta ha estado arrastrándose y moviéndose erráticamente”, dijo el centro.

‘Una receta para el desastre’

Se esperaba que Melissa permaneciera sobre aguas abiertas, pero se acercara a Jamaica y al suroeste de Haití a finales de esta semana. Se esperaba que se fortaleciera significativamente para la noche del viernes y durante el fin de semana.

“Las aguas muy cálidas y el lento movimiento de esta tormenta son una receta para el desastre”, declaró Alex DaSilva, experto principal en huracanes de AccuWeather. “Es posible que se intensifique rápidamente hasta convertirse en un huracán de categoría 5”.

Barbara Campbell, que trabaja en Kingston, la capital de Jamaica, dijo por teléfono que ha preparado su casa y comprado comida y agua antes de la tormenta.

“Estoy muy preocupada”, dijo.

En Jamaica, las autoridades informaron que se habilitarían 881 refugios según fuera necesario. Se ordenó el cierre de los tribunales y las escuelas pasaron a clases a distancia el jueves. Mientras tanto, los equipos colocaron 1000 sacos de arena en la zona este de Kingston para evitar inundaciones causadas por un barranco cercano.

