Melodías que siguen iluminando la Navidad

La música navideña es un elemento imprescindible de las fiestas, capaz de evocar recuerdos, emociones y el espíritu único de diciembre. Desde los clásicos inmortales que marcaron generaciones, hasta temas más recientes que han conquistado las listas de reproducción.

El reinado navideño de Mariah Carey

Desde su lanzamiento en 1994, ‘All I Want for Christmas Is You’ se ha convertido en un fenómeno global, coronando año tras año las listas de éxitos durante la temporada navideña.

Escrita por Mariah Carey y Walter Afanasieff, esta pegadiza melodía ha logrado posicionarse como uno de los mayores clásicos contemporáneos de la Navidad. En 2019, 25 años después de su estreno, alcanzó por primera vez el número 1 en la lista Billboard Hot 100, un logro histórico que reafirmó su relevancia y atractivo universal.

Se calcula que Mariah Carey gana alrededor de 3 millones de dólares anuales gracias a este tema.

“Last Christmas”

Desde su lanzamiento en 1984, ‘Last Christmas’ de Wham! se ha convertido en un himno navideño universal. Aunque la letra habla de desamor, su melancólico sintetizador ochentero ha calado profundamente en generaciones. Escrita e interpretada por George Michael, la canción ha sido versionada por innumerables artistas, consolidándose como una pieza central en las fiestas. Su legado cobró una nueva vida con la película homónima de 2019, protagonizada por Emilia Clarke y Henry Golding.

John Lennon y su mensaje eterno de navidad

Compuesta por John Lennon y Yoko Ono en 1971, ‘Happy Xmas (War Is Over)’ no es solo un villancico, sino una potente llamada a la paz mundial. El tema fue creado como parte de la campaña de Lennon y Ono para finalizar la guerra de Vietnam, pero su mensaje se ha extendido a todas las luchas por la paz en el mundo. Con la participación del Harlem Community Choir, la canción mezcla el espíritu navideño con un mensaje político poderoso y continúa siendo relevante cada diciembre, habiéndose alzado como todo un himno de esperanza y solidaridad.

El clásico de José Feliciano: “Feliz Navidad”

No podemos olvidar ‘Feliz Navidad’ de José Feliciano, lanzada en 1970. Con su alegre mezcla de inglés y español, la canción ha logrado convertirse en un himno universal de unidad y alegría en este temporada navideña. Para la Navidad de 2022, registró poco más de 497 millones de reproducciones en Spotify.