Melton Pineda anuncia tomará importante decisión sobre su ejercicio profesional

El periodista Melton Pineda anunció hoy que tomará una decisión importante en relación con la profesión que estudió y la que ha venido ejerciendo durante años.

El experimentado comunicador del equipo del programa El Sol de la Mañana, ofreció los primeros detalles a través de una serie de reflexiones postead en su cuenta en la red social Twitter.

Pineda, a quien también conocen como “La Bazuca”, ha desarrollado una destacada y prolongada labor en diferentes medios de comunicación, siendo reconocido por su forma directa de decir las cosas y su defensa a las ideas y los principios que sustentan sus creencias.

“Seguiré con estas reflexiones antes de dar el paso que daré sin seguir sujeto a ingresos que no necesito modesta y aparte porque repito lo que tengo me da y me sobra para vivir sin sujeción a situaciones indeseables que en comunicación repelen pero la prudencia obliga adelante”, reseña uno de sus escritos.

A continuación la reflexión de Melton a través de la mencionada red social:

En mi ejercicio profesional de periodista modesto por cierto seguiré el camino de la dignidad y el respeto a mi mismo y a quien se lo merezca en la sociedad, corriendo todos los riesgos como siempre amparado en Dios que es el que nuncan engana.

Seguiré con estás reflexiones antes de dar el paso que daré sin seguir sujeto a ingresos que no necesito modesta y aparte porque repito lo que tengo me da y me sobra para vivir sin sujeción a situaciones indeseables que en comunicación repelen pero la prudencia obliga adelante

Me prepararé para hacer crecer lo mío no servir de carne de Canon a objetivos que no favorecen ni incrementan en lo más mínimo de lo que hasta ahora viví Mi credibilidad, mi dignidad y mi consciencia mis principios y el bienestar de mi familia que es lo primero y Dios adelente.

Quisiera dedicarme a lo que verdaderamente me da buenos ingresos: la construcción, remodelación de casas y apartamentos, agricultura y ahora la hotelería, el turismo, pero que lamentable: estudié comunicación.