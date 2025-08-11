Menor hiere a joven con machete en el ensanche Isabelita: crece la preocupación por la violencia

  • Hoy
Menor hiere a joven con machete en el ensanche Isabelita: crece la preocupación por la violencia

Hombre con machete (Fuente externa)

Un menor de edad hirió con un machete a otro joven en un hecho ocurrido en la calle 12, esquina Libertad, del sector ensanche Isabelita, en Santo Domingo Este.

En un video que circula en redes sociales se observa al agresor persiguiendo con el arma blanca al herido, presuntamente con la intención de atacarlo nuevamente, lo que provocó pánico entre las personas que se encontraban en el lugar.

Residentes denunciaron que hechos violentos como este son cada vez más frecuentes en el sector y exigieron a la Policía Nacional incrementar los operativos y el patrullaje, especialmente en áreas donde transitan niños y adolescentes.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los involucrados.

La comunidad exhortó a las autoridades a investigar el caso, aplicar sanciones y reforzar las medidas de seguridad para prevenir que situaciones similares vuelvan a repetirse.

