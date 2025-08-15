¿Menos es más? Exportadores bajan, pero valor exportado alcanza nuevo pico

Las exportaciones impulsaron el crecimiento en EE.UU

Según cifras preliminares del Perfil de Empresas Exportadoras 2024, la República Dominicana registró una disminución en el número de exportadores durante el año 2024, pero un notable aumento en el valor total exportado.

El número total de exportadores fue de 3,777, lo que representa una caída del 4.5% respecto al año 2023.

Sin embargo, el valor total exportado alcanzó los USD12,922.0 millones, con un crecimiento del 8.3% en comparación al año anterior.

Predominio de exportadores formales

Del total de exportadores, 3,277 fueron identificados como formales en registros oficiales, lo que equivale al 86.7% del total. Estos exportadores formales concentraron el 99.7% del valor exportado, mientras que los no identificados representaron apenas el 0.3% del monto transado.

Personas jurídicas lideran el comercio exterior

Entre los exportadores formales:

El 79.8% correspondió a personas jurídicas, quienes aportaron el 99.7% del valor exportado.

Las personas físicas representaron el 20.2% del total, con una caída del 13.1% en su participación respecto al año anterior. Su aporte económico fue de USD44.6 millones, equivalente al 0.3% del total exportado por el sector formal.

Actividades económicas más exportadoras

Por sectores:

El Comercio lideró con el 32.2% de los exportadores formales, aunque con una leve disminución del 4.6%.

La Manufactura (local y zonas francas) representó el 28.2%, con una baja del 1.6%.

Las exportaciones sin fines comerciales realizadas por personas físicas alcanzaron el 9.4%.

El sector de Minas y Canteras tuvo la menor participación, con apenas el 0.4%.