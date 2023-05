Tras dictarle tres meses de prisión preventiva al abogado Emilio López por violencia familiar a la comunicadora Tamara Martínez, esta última utilizó sus redes sociales para aclarar ciertas cosas del caso.

Martínez indicó que ¨no defendió a su pareja¨, tal y como lo había expresado la fiscal Rosalba Ramos a su salida del juzgado, donde señaló además que podría estar sufriendo parte del síndrome de Estocolmo.

¨¿Cómo el Ministerio Público se atreve a decir que yo apoyo estas cosas? Yo temo por mi hija, temo perderla, porque diga lo que sea quien sea esa niña es mi hija, no estoy contenta con mi madre y el Ministerio Público nunca se ha acercado a mí, pero escuchen, oigan por amor a Dios, si me quitan a mi hija yo me muero,¨ posteó.

¨Pido que no me juzguen, quiero ayuda, el caso de adopción de mi hija tiene más de 5 años en @conanirdo ¿Cuánto más tengo que aguantar?, ¿Cuántas más payasadas tengo que hacer?, ¿A cuánto más me voy a someter?…Yo soy la madre de esa niña digan lo que digan, yo pido ayudaaaaaa, ayúdenme, es mi hija, no quiero seguir mintiendo, no quiero seguir pasando como loca, pero co..entiendan!!¨, añadió.

Tamara concluyó su mensaje pidiendo que etiqueten al El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) para que la ayuden y le den derecho sobre su hija.

¨Yo quiero a mi hija y quiero el derecho de tenerla para poder seguir avanzando y dejar de ser una payasa, una fantoche, si tú me entiendes porfa etiqueta a @conanirdo y pídanle que me ayuden, me la estoy jugando con esto pero es el último recurso que me queda, @cosnuri.rd por favor denme derechos sobre mi hija, ya esta bueno co.., 5 años, ya está bueno¨, exclamó.

Se recuerda que este martes Emilio López, fue enviado a la cárcel de Najayo Hombres donde cumplirá tres meses de prisión preventiva.