En el marco del Día Internacional de la Niña, la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, compartió este jueves un mensaje inspirador dirigido a las niñas y adolescentes dominicanas.

“Todo a su tiempo, todo va a llegar. Vivan cada etapa de su vida de manera plena, pero sobre todo de manera sana, construyendo sueños y formándose para cumplirlos”, expresó.

Jiménez advirtió además que “hay una sobrecarga muy grande cuando damos ese paso a destiempo”, refiriéndose a las uniones o embarazos en la adolescencia.

Subrayó que esas decisiones, en muchos casos, obligan a interrumpir los sueños de progreso, bienestar y felicidad de las jóvenes.

«Presten mucha atención a todo lo que ustedes están aprendiendo alrededor de lo que implica un embarazo a temprana edad, de lo que implica una unión a temprana edad, porque ello tiene un impacto demasiado importante en sus vidas, en el presente y en el futuro», señaló.

La ministra reconoció que aún existen desigualdades que afectan a las niñas y adolescentes del país, y aseguró que estas no se superan solo con discursos, sino con acciones concretas.

En ese sentido, reiteró el compromiso del Ministerio de la Mujer de seguir impulsando programas que promuevan la autonomía, la salud, la educación y la participación plena de las niñas en todos los espacios.

«Nosotras desde el Ministerio de la Mujer trabajamos cada día para que todas las políticas públicas, es decir, las políticas de salud, de educación, de las que ustedes han estado hablando, las políticas de cultura, las políticas de cuidado, de lo que también estamos hablando con mucha fuerza en estos días, incluya las realidades de nuestras adolescentes del país», añadió.

«Estamos comprometidas a seguir fortaleciendo acciones que sean dirigidas a un al embarazo en adolescentes y a las uniones tempranas», enfatizó.

Finalmente, Jiménez motivó a las niñas a reclamar sus derechos, exigir oportunidades y vivir con respeto, alegría y amor.

«Cuenten con el Ministerio de la Mujer como una institución aliada que trabaja para ustedes, para su futuro de manera permanente», concluyó.

