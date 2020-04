Merca SD toma medidas para evitar especulación

La administración del Merca Santo Domingo hace una observación diaria de los precios de los mercaderes para evitar y controlar la especulación de precios, para proteger al consumidor. De descubrirse alza injustificada pueden clausurar el puesto. Consumidores y productores se han quejado en las últimas semanas de un alza en los artículos sin justificación, pues hasta el momento existe una sobre oferta de productos agropecuarios.

Además en este mercado se sigue un protocolo de higiene para evitar el contagio u propagación del coronavirus.

El administrador general del Merca Santo Domingo, Claudio Jiménez, informó que hay un personal encargado del control de precios de los productos y los comerciantes no pueden vender sus artículos si no tienen un letrero con los precios, para evitar discrecionalidad. “Sabemos que un producto va a subir de precio cuando escasea en el campo. Pero si no hay escasez no hay necesidad de que suba de precio. Nosotros controlamos eso porque tenemos una relación directa con los productores”, expresó.

Indicó que los precios son publicados diariamente y los clientes pueden quejarse en la oficina si un vendedor le subió el precio.

Durante un recorrido del HOY por el mercado se pudo observar que todos los vendedores y clientes usaban mascarillas y guantes, una de las medidas implementadas desde mediados de marzo. Además se establecieron pasillos solo para bajar y subir y un personal del mercado llamaba al distanciamiento de las personas.

Jiménez expresó que solo pueden entrar dos personas por vehículos. Indicó que de 2:00 a 4:30 PM realizan diariamente limpieza del mercado para desinfectar todas las áreas. Precisó que entre ocho y diez mil personas visitan diariamente el mercado y esto aumentó tras el cierre de otros.