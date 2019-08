Mercados EU sufren por nueva ronda de aranceles EU a China

Wall Street cerró ayer con pérdidas en sus tres indicadores, lastrado por la nueva tanda de tarifas a productos chinos anunciada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, que ha reavivado la guerra comercial con este país tras concluir una ronda de negociación. Al término de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales bajó 1.05%, o 280.85 puntos, hasta 26,583.42 enteros, mientras que el S&P 500 descendió un 0,90% o 26,82 puntos y terminó en 2.953,56 enteros.

Por su parte, el índice Nasdaq, donde cotizan los principales grupos tecnológicos, perdió un 0,79% o 64,30 unidades, cerrando en 8.111,12 enteros.

Por sectores, los más perjudicados fueron el financiero (-2,32 %), el energético (-2,28 %) y el industrial (-1,98 %), mientras que subieron notablemente las empresas de servicios públicos (1,01 %).

El parqué neoyorquino comenzó la mañana más animado que en la jornada anterior, a medida que los inversores asimilaban la rebaja de los tipos de interés dictada por la Reserva Federal tras la reunión de dos días del Comité Federal del Mercado Abierto. El banco central rebajó el precio del dinero un cuarto de punto, un esperado cambio de rumbo de política monetaria, debido a la debilidad económica global y la inflación controlada en el país, aunque no sentó bien la idea de que pueda no repetirse esta acción. No obstante, un par de horas antes del cierre de la sesión, Trump anunció inesperadamente la imposición de nuevos aranceles del 10% sobre importaciones chinas valoradas en 300,000 millones de dólares a partir del 1 de septiembre.

El gobernante agregó que aunque las conversaciones prosiguen, añadirá “un pequeño arancel adicional” a productos que no estaban gravados.