Mercados NY cierran en bajas en medio de choque EEUU-China

Wall Street cerró este lunes con las mayores pérdidas porcentuales del año en sus tres indicadores, del 2.90 % en el caso del Dow Jones de Industriales, en reacción a la escalada en la guerra comercial EE.UU.-China y a la depreciación del yuan a niveles de 2008.

Al término de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el principal indicador del mercado recortó 767.27 puntos y se situó en 25,717.74, después de moderar su descenso en los últimos minutos desde un desplome intradía de 960 enteros.

El selectivo S&P 500 retrocedió un 2,98 % u 87,31 puntos, hasta 2.844,74, mientras que el índice Nasdaq se llevó la peor parte y se deslizó un notable 3,47 % o 278,03 puntos, hasta 7.726,04, lastrado por el gigante tecnológico Apple (-5,23 %).

No en vano, el sector tecnológico fue el más perjudicado de lo jornada, con un descenso del 4,07 %, seguido por el financiero (-3,25 %), el energético (-2,97 %), el de las comunicaciones (-2,91 %) y el industrial (-2,77 %).

El parqué neoyorquino comenzó la jornada sumido en el pesimismo y así la acabó, penalizando la escalada de tensión entre las dos potencias que ha generado el anuncio de nuevos aranceles a productos chinos del presidente Donald Trump, el pasado jueves.

Trump truena.- El presidente Donald Trump acusó el lunes a China de manipular su moneda después de que Beijing permitiera la caída del yuan a un nivel políticamente delicado en relación al dólar estadounidense por primera vez en 11 años. La medida generó preocupaciones de que China pueda usar su moneda como arma en su guerra comercial con Washington. “Se llama `manipulación de divisas’”, tuiteó Trump. “Es una gran transgresión que debilitará enormemente a China con el tiempo”.

La moneda se debilitó a 7,03 yuanes por dólar hacia la tarde del lunes, es decir 14,2 centavos de dólar por yuan, su nivel más bajo desde febrero de 2008. La proporción de 7-1 no tiene importancia económica, pero sí un enorme peso simbólico.

“La idea de una guerra de divisas está en la mente de varios operadores”, dijo Stephen Innes en un reporte de VM Markets.

No compra a EEUU.- China anunció este lunes la suspensión de la compra de productos agrícolas de Estados Unidos, como respuesta al reciente anuncio de Washington de que incrementará en un 10 % los aranceles sobre exportaciones chinas valoradas en 300,000 millones de dólares.