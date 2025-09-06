Mercedes reconoce a Salvador Ramos

  • Hoy
Mercedes reconoce a Salvador Ramos

El dirigente Luis Mercedes (d) reconoce a Salvador Ramos

El doctor Salvador Ramos, director de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), fue reconocido por Luis Mercedes, director general del recién concluido Torneo Panamericano de Béisbol Infantil (11-12 años) por su excelente desempeño como presidente del Comité Organizador de la justa que reunió jugadores de 12 países.

El pasado 7 de julio, Ramos asumió la responsabilidad de presidir la organización de la justa internacional que concluyó con Venezuela coronándose por tercera ocasión (2016, 2018 y 2025), esta vez ante República Dominicana.

“Queremos agradecer el gran trabajo realizado por el doctor Salvador Ramos para que este torneo culminara con gran éxito, pero sobre todo sin ningún contratiempo”, apuntó Mercedes.

Leer: Anuncia torneo de golf Punta Blanca

El acto de reconocimiento se realizó en el salón de reuniones de ONAPI y contó con la presencia de funcionarios de esta institución, así como de la Liga Deportiva Mercedes, entidad que ha organizado este certamen por espacio de 13 años.

