Merecíamos otra forma’: Pacheco se molesta con carta de Raquel Arbaje y sus hijas

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reaccionó con visible molestia a la Carta Abierta firmada por la primera dama Raquel Arbaje, sus hijas y miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en la que expresan su preocupación por los retrocesos en derechos humanos que implicaría la reforma del Código Penal.

Durante la sesión extraordinaria de este miércoles 30 de julio, cuando el reloj marcaba las 9;45 de la noche, Pacheco expresó que la forma en que se comunicó la crítica no fue bien recibida por los legisladores. “A nuestra querida primera dama y a las hijas del presidente: merecíamos que nos lo dijeran de otra manera. A mí no me gustó, y a los diputados tampoco”, afirmó desde el hemiciclo.

El legislador oficialista recordó el esfuerzo realizado por los diputados del PRM para llevar al presidente Luis Abinader al poder. “Estos 144 soldados de esta democracia… nos fajamos muy duro para que ese hombre que hoy está sentado ahí, en el Palacio Nacional, esté ahí”, agregó.