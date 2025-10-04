Merecidos reconocimientos

Tras el ajusticiamiento del dictador Trujillo se destacaron en la lucha contra los remanentes de ese oprobioso régimen numerosos jóvenes.

Entre ellos figuraba José Joaquín Puello, de filiación Social Cristiana, cuyo valor físico se puso de manifiesto enfrentando la represión de esbirros de la tiranía decapitada.

Siendo médico de la Clínica Internacional, estando internado allí herido Pedro Livio Cedeño, uno de los héroes del 30 de mayo, irrumpieron militares intentando sacarlo del Centro médico.

Adhiriéndose al juramento hipocrático el joven galeno se opuso, poniendo en riesgo su vida y el ejercicio de su profesión.

Años después alcanzó la especialidad en Neurocirugía, y se consagró con tanta entrega y competencia a su labor profesional, que actualmente goza de un sólido prestigio.

En la creación del l grupo médico Cecanot, el Hospital Clínico Quirúrgico y la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, el doctor Puello dedicó intensos, inagotables, perseverantes, y nos atreveríamos a afirmar que obsesivos esfuerzos para llevarlos a feliz término.

Por eso calificamos de oportuna y certera la decisión del presidente Luis Abinader de que la ciudad sanitaria lleve el nombre de ese diestro e ilustre artífice de la neurocirugía.

Pero existe otro abnegado hombre público en el país, Rafael Santos Badía, maestro y dirigente político, cuya gestión ha sido asombrosamente eficiente.

Como titular del Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep) ha logrado que resulten incalculables los cursos y la cantidad de egresados.

Afortunadamente la sociedad ha otorgado reconocimiento a este honesto funcionario, sobreponiéndolo al rubor de su modestia característica.

Una empleada del Infotep me dijo que, durante los recorridos de supervisión de las labores de la institución, el profesor Santos Badía no aparta de su rostro la sonrisa.

Un ejemplo de la verdad de la frase de Mahatma Gandhi de que “aquel que trabaja en lo que le gusta, no trabajará un solo día”.