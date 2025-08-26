Regreso a clases: meriendas saludables que protegen a tus hijos

Por Dra. Yendy Frías – Nutrióloga clínica / @dra.yendyfrias_nutriologa

Con el inicio del año escolar, vuelve la rutina de preparar loncheras. La merienda es mucho más que “algo para calmar el hambre”: ayuda a que los niños se concentren mejor en clases, tengan energía para jugar y, al mismo tiempo, formen buenos hábitos de alimentación.

El reto es que muchas de las opciones más comunes en el supermercado —galletitas empacadas, jugos artificiales o snacks ultraprocesados— están llenas de azúcar, grasas poco saludables y aditivos. A corto plazo parecen prácticas, pero a largo plazo afectan la salud física y hasta el rendimiento escolar.

La buena noticia es que hay alternativas más nutritivas, fáciles y hasta económicas. Solo se necesita un poco de planificación y creatividad.

¿Qué debe tener una merienda saludable?

Alimentos reales: frutas, vegetales y frutos secos llenos de vitaminas y fibra. Energía que dure: proteínas y fibra que eviten los picos de azúcar. Beneficio escolar: una alimentación adecuada se refleja en la concentración y el aprendizaje. Buenos hábitos: lo que comen hoy forma su relación con la comida mañana.

También puede leer: Recetas saludables: pancakes de avena y banano sin harina ni azúcar

Cómo hacerlas atractivas

Involucra a los niños: que elijan una fruta o que ayuden a preparar la lonchera.

Deja listo con tiempo: el fin de semana lava, corta y guarda frutas o vegetales en envases pequeños.

Hazlo divertido: corta las frutas o sándwiches en formas llamativas.

Ideas fáciles para la lonchera

Galletas caseras: mezcla avena con guineo maduro y un poco de canela.

Agua con sabor natural: agua con rodajas de limón, naranja, pepino o fresas.

Palitos de vegetales: zanahoria, pepino o apio con hummus o queso crema.

Frutos secos con frutas deshidratadas: combinación de almendras, nueces, pasas o dátiles.

Yogur natural con frutas: añade mango, kiwi o fresas picadas.

Pequeños cambios hacen una gran diferencia. Reemplazar ultraprocesados por opciones naturales no solo mejora la salud, también enseña a los niños a disfrutar de lo bueno y sencillo.

Al principio puede costar un poco, pero con constancia se logra y vale la pena: verás más energía, mejor ánimo y hasta un mejor desempeño escolar. Invertir en meriendas saludables es invertir en el futuro de tus hijos.

Síguenos como periodicohoyrd