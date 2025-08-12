MESCyT en RD: historia, funciones y su papel actual  

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) es el órgano del Poder Ejecutivo de la República Dominicana encargado de regular y administrar todo lo relacionado con el sistema de educación superior, la investigación científica y la innovación tecnológica en el país.

Las instalaciones de la MESCyT están ubicadas en la avenida Máximo Gómez No. 31, esquina Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo.

El Dr. Franklin García Fermín es el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).

Franklin Garcia Fermin.

Puede leer: Ojo Cívico: así es la plataforma que vigila la transparencia

Funciones

Supervisión y calidad: El MESCyT supervisa y evalúa las Instituciones de Educación Superior (IES) , como universidades e institutos técnicos, para asegurar que cumplan con los estándares de calidad académica establecidos. También aprueba la apertura de nuevas instituciones y la oferta de programas y carreras.

El MESCyT supervisa y evalúa las , como universidades e institutos técnicos, para asegurar que cumplan con los estándares de calidad académica establecidos. También aprueba la apertura de nuevas instituciones y la oferta de programas y carreras. Becas y financiamiento: Gestiona los programas de becas nacionales e internacionales para estudiantes dominicanos de alto rendimiento, tanto a nivel de grado como de posgrado. De esta forma, busca facilitar el acceso a la educación superior y la especialización profesional.

Gestiona los programas de para estudiantes dominicanos de alto rendimiento, tanto a nivel de grado como de posgrado. De esta forma, busca facilitar el acceso a la educación superior y la especialización profesional. Ciencia y tecnología: Promueve la investigación científica y el desarrollo tecnológico a través del financiamiento de proyectos, la creación de redes de investigadores y la difusión de información. Su objetivo es que el país transite hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación.

Promueve la investigación científica y el desarrollo tecnológico a través del financiamiento de proyectos, la creación de redes de investigadores y la difusión de información. Su objetivo es que el país transite hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación. Legalización de documentos: Se encarga de legalizar y validar los títulos académicos, tanto de instituciones nacionales como de instituciones extranjeras, para que tengan validez oficial en la República Dominicana.

Su misión principal es fomentar, reglamentar y administrar el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ejecutando políticas, estrategias y programas que impulsen el desarrollo y la competitividad económica del país, y que a la vez promuevan el desarrollo humano sostenible.

Servicios

Programas de Becas:

Becas Nacionales: Convocatorias para estudiar carreras de grado y posgrado en universidades dominicanas. En 2025 se ha destacado una convocatoria con ofertas en áreas como Administración, Ciencias de la Computación, Salud e Ingeniería.

Convocatorias para estudiar carreras de grado y posgrado en universidades dominicanas. En 2025 se ha destacado una convocatoria con ofertas en áreas como Administración, Ciencias de la Computación, Salud e Ingeniería. Becas Internacionales: Convocatorias para cursar programas de posgrado en universidades de prestigio en el extranjero. Un enfoque notable para 2025 es en las áreas STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas), con convenios con más de 71 universidades en 13 países.

Legalización y Acreditación de Documentos:

Legalización de Documentos Académicos: Servicio para validar certificados, calificaciones y títulos académicos emitidos por las Instituciones de Educación Superior (IES) nacionales y extranjeras para su validez oficial. El proceso puede realizarse de forma presencial o a través de una plataforma de pagos en línea.

Servicio para validar certificados, calificaciones y títulos académicos emitidos por las Instituciones de Educación Superior (IES) nacionales y extranjeras para su validez oficial. El proceso puede realizarse de forma presencial o a través de una plataforma de pagos en línea. Expediente Único Educativo: Una plataforma digital que permite a los usuarios acceder a su trayectoria académica de manera consolidada, simplificando trámites educativos.

Fomento de la Investigación: