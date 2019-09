MESCYT inauguró IV Congreso Estudiantil de Investigación Científica y Tecnológica

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), inauguró el IV Congreso Estudiantil de Investigación Científica y Tecnológica (IV CEICyT), en el que participan estudiantes de veintiséis (26) universidades dominicanas y ocho extranjeras.

Al dirigir un mensaje a los asistentes al acto inaugural de la actividad académica y científica la ministra, doctora Alejandrina Germán, explicó que en estos momentos están en ejecución 241 proyectos de investigación científica, e innovación tecnológica en 29 instituciones, entre ellas 18 Instituciones de Educación Superior y 11 centros, con la participación de sectores productores de bienes y servicios.

“Por cuarto año consecutivo los estudiantes de las áreas de ciencia y tecnología del país mostrarán a la sociedad dominicana los conocimientos que han ido construyendo en estos dos campos del conocimiento, imprescindibles para el desarrollo de cualquier sociedad”, expuso la ministra Germán.

“Quiero que sepan, queridas y queridos estudiantes, que para mí como académica y como ministra es de profunda satisfacción saber que nuestros jóvenes están orientando sus potencialidades y talentos en la construcción de nuevos conocimientos en áreas que impactarán el desarrollo de la República Dominicana, de manera particular en dos campos a los cuales toda la humanidad constantemente presta atención, como son la Ciencia y la Tecnología”, enfatizó la alta funcionaria.

El IV CEICyT, en el que se presentarán 178 trabajos de investigación en los campos ya citados, fue inaugurado este martes 17 y sesionará hasta el jueves 19 de septiembre. El acto inaugural se realizó en el Paraninfo Ricardo Michel, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de la UASD.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Dr. Franklyn Holguín Haché, Rector de la Universidad APEC (UNAPEC), quien manifestó que “eso que hoy llamamos el mundo posmoderno es, en realidad, un enjambre de realizaciones científicas que median hoy toda la vida de relación social. Esperamos que este IV Congreso Estudiantil de Investigación Científica contribuya a expandir la investigación en el ámbito educativo”.

Además de la ministra, doctora Alejandrina Germán y el Rector de la Universidad APEC(UNAPEC) en el acto inaugural hicieron uso de la palabra el viceministro de Ciencia y Tecnología del MESCYT, el doctor Plácido Gómez Ramírez y la doctora Diana Carolina Alberto, la cual dictó la conferencia magistral titulada: Alimentos, Sostenibilidad y Tecnología: Soluciones en Respuesta al Cambio Climático.

Carolina Alberto es ex becaria del MESCYT y estudiante doctoral del Rochester Instituta of Technology, NY, USA.

El viceministro de Ciencia y Tecnología explicó que las demás sesiones de trabajo del IV CEICyT se realizarán en el campus principal de la Universidad APEC en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Entre los centros de estudios superiores nacionales que participan en el Congreso científico-académico están: la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Universidad ISA, Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), Universidad Adventista Dominicana (UNAD), Universidad INTEC, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Universidad Central del Este (UCE), Universidad Iberoamericana (UNIBE), Universidad APEC (UNAPEC), Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), Universidad Católica Nordestana (UCNE), Universidad Nacional Evangélica (UNEV) y Universidad Abierta para Adultos (UAPA).

El Instituto Superior de Ciencias y Tecnologías Aplicadas (InSTEC), Universidad de la Habana, Universidad Tecnológica de la Habana José Antonio Echeverría (CUJAE), Universidad de Puerto Rico – Recinto de Mayagüez (UPRM), Université d’Etat d’Haïti (UEH), Universidad Tecnológica de Panamá-Centro Regional de Chiriquí (UTP), Universidad Nacional de Panamá y el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt de los Estados Unidos de América, son los centros académicos internacionales que tienen participación en la actividad.

El IV CEICyT finalizará el jueves 19 en la tarde con una presentación artística y entrega de certificados y premios a los estudiantes que hayan presentado los trabajos más destacados en los campos científicos y tecnológicos.