Messi brilla con dos goles en su último partido oficial en Argentina

Lionel Messi se despidió en partido oficial de Argentina y volvió a dejar una exhibición en el estadio Monumental. Empezó frío pero abrió el marcador y a partir de ahí fue la gran figura del choque contra Venezuela hasta cerrarlo con su doblete. 

El capitán de la selección argentina anotó dos goles en la victoria por 3-0 frente a Venezuela, en el estadio Monumental, y alcanzó así el gol número 134 con la camiseta nacional.

Un nuevo ejercicio de liderazgo y talento que permiten a la vigente campeona del mundo ser optimista en cuanto a su rendimiento en el Mundial 2026. “Terminar de esta manera es lo que siempre soñé. Tengo el cariño de Barcelona y mi sueño era tenerlo acá también”, reconoció el ‘10’. La Vinotinto deberá trabajar en la jornada final para disputar el playoff.

Puede leer: Aaron Boone: ¿En el ojo del huracán tras polémica expulsión?

Tras el cotejo, el capitán, de 38 años, enfrentó los micrófonos y le puso palabras a sus sentimientos. “Son muchas emociones, sabía que era el último partido acá por los puntos, viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar con nuestra gente, más después de ganar. Hace varios años que disfrutamos partido tras partido. Feliz”, prologó su discurso.

Víctor Ferrand

