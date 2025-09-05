Messi brilla con dos goles en su último partido oficial en Argentina

Lionel Messi se despidió en partido oficial de Argentina y volvió a dejar una exhibición en el estadio Monumental. Empezó frío pero abrió el marcador y a partir de ahí fue la gran figura del choque contra Venezuela hasta cerrarlo con su doblete.

El capitán de la selección argentina anotó dos goles en la victoria por 3-0 frente a Venezuela, en el estadio Monumental, y alcanzó así el gol número 134 con la camiseta nacional.

Un nuevo ejercicio de liderazgo y talento que permiten a la vigente campeona del mundo ser optimista en cuanto a su rendimiento en el Mundial 2026. “Terminar de esta manera es lo que siempre soñé. Tengo el cariño de Barcelona y mi sueño era tenerlo acá también”, reconoció el ‘10’. La Vinotinto deberá trabajar en la jornada final para disputar el playoff.

Tras el cotejo, el capitán, de 38 años, enfrentó los micrófonos y le puso palabras a sus sentimientos. “Son muchas emociones, sabía que era el último partido acá por los puntos, viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar con nuestra gente, más después de ganar. Hace varios años que disfrutamos partido tras partido. Feliz”, prologó su discurso.

