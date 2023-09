Messi dice que PSG nunca lo honró por ganar la Copa Mundial de Argentina

El futbolista Lionel Messi dijo que le molesta no haber sido reconocido por el Paris Saint-Germain por su triunfo en la Copa del Mundo, especialmente porque todos sus compañeros de equipo de Argentina fueron honrados por sus respectivos clubes.

Messi anotó dos veces en la final y también convirtió un penal en la tanda de penaltis cuando Argentina ganó 4-2 en penales contra Francia en la Copa Mundial 2022 en Qatar.

Messi, quien dejó el PSG en junio después de que expirara su contrato, tuvo dificultades para adaptarse a París y admitió que hubo una «fractura con un grupo significativo de fanáticos del PSG» durante sus dos temporadas en el club.

Cuando se le preguntó si le hubiera gustado no mudarse a París, Messi dijo: «Sucedió así. No era lo que esperaba, pero siempre digo que las cosas suceden por una razón. Incluso si no estaba bien allí, sucedió que fui campeón del mundo mientras estuve allí».

Messi mencionó que está disfrutando de su fútbol y su vida en Inter Miami CF.

«Me encanta lo que hago, disfruto jugando, y ahora es una forma diferente», comentó.

«Es por eso que tomé la decisión de venir a Miami y no continuar mi carrera en otro lugar: lo experimentas de una manera diferente».

Messi, quien tiene contrato con Inter Miami hasta diciembre de 2025, no está pensando en retirarse pronto.