Meteorología prevé escasas lluvias hoy

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó un día soleado con escasas lluvias para hoy, aunque sí con temperaturas altas, por la presencia de partículas de polvo del Sahara.

El organismo que predice las condiciones del tiempo no descarta que en la tarde ocurran chubascos dispersos, por el acercamiento de una activa onda tropical al sureste de Puerto Rico y a la incidencia de una vaguada al norte de las antillas menores.

En el Gran Santo Domingo habrá nubes aisladas.

Meteorología informó que da seguimiento a una zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas, asociadas a una onda, la cual mantiene una probabilidad media de 50 % para convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas.