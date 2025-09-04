Meteorología prevé lluvias moderadas en provincias



La incidencia de una vaguada sobre el país provocará aguaceros locales moderados, tronadas y ráfagas de viento sobre La Altagracia, San Cristóbal, Barahona, Monte Plata, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Santo Domingo y Distrito Nacional.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó además, que las lluvias iniciarán en la mañana y extenderán hasta la tarde, pero que el resto del territorio tendrá cielo despejado y poco nuboso.

En lo que respecta a las temperaturas, Meteorología prevé que continuarán calurosa, debido a la época del año (verano) y el viento cálido del sureste.

El organismo que predice las condiciones del tiempo recomienda a la población ingerir suficiente agua, vestir ropas ligeras y de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol, en especial desde las 11:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

Indomet pide prestar especial atención a los niños y los envejecientes, que son las personas más susceptibles a sufrir los efectos de las altas temperaturas.

Mañana viernes, dijo Meteorología, la vaguada se moverá al oeste, dejando de influir sobre el territorio nacional, por lo que el ambiente meteorológico quedará bajo los efectos de la orografía, el calentamiento diurno y la humedad existente.