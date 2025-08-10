Metro de Santo Domingo se renueva: todo lo que debes saber

¿Se acabarán las filas en la Línea 1 del Metro de Santo Domingo? El periódico HOY estuvo en el primer recorrido oficial tras la ampliación, que duplicó la capacidad de 3 a 6 vagones, y te cuenta todos los detalles.

El viaje comenzó en la estación Juan Pablo Duarte y culminó en Hermanas Mirabal. En el trayecto participaron el presidente Luis Abinader, Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas, y otras personalidades. Como se pudo observar, el tren iba “tepe tepe”.

Las autoridades indicaron que la inversión asciende a 260 millones de dólares y que la ampliación beneficiará a más de 400 mil personas.

El mandatario señaló que desde este lunes tendrán capacidad para 40,000 pasajeros más. “Eso va a ir aumentando a medida de las necesidades, hasta poder duplicar la cantidad de pasajeros a final de año”, afirmó.

Durante la actividad, la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, afirmó que habrá mayor fluidez.

“Usted puede ver a los municípes feliz, ya esas filas no van a ser tan largas, ya las familias pueden levantarse un poquito más tarde para poder evitar esos caos que se hacían, vamos a tener más fluidez en el tránsito”, declaró al HOY.

Por su parte, el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, destacó que “esto beneficia muchísimo, cuando se incorporan nuevos vagones aumenta la capacidad, descongestiona la línea número uno. Muchos más jóvenes podrán darle utilidad al mismo.

Con estos cambios, la capacidad pasó de 14,000 a 22,000 pasajeros por hora.

La obra incluyó la extensión de cinco estaciones, la incorporación de 24 trenes acoplables y 2.2 kilómetros adicionales en Villa Mella para ayudar a descongestionar el tránsito.

Luis Abinader inaugura ampliación y pasillo de interconexión peatonal del Metro; entran trenes de 6 vagones
