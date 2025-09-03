Metro hacia Los Alcarrizos estará listo en febrero, anuncia el presidente Luis Abinader

El presidente Luis Abinader aseguró este martes que la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, que conectará el kilómetro 9 de la autopista Duarte con el municipio de Los Alcarrizos, estará lista para entrar en funcionamiento en febrero de 2026.

El recorrido tuvo lugar desde la estación María Montez, ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte hacia la estación Pedro Adon Guzmán en la entrada del municipio de Los Alcarrizos.

Noticia en desarrollo…

Video Gabriel Hernández- Presidente anuncia puesta en marcha de la linea 2C del Metro