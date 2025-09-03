Metro hacia Los Alcarrizos: inicia prueba dinámica en la nueva extensión

  • Hoy
Metro hacia Los Alcarrizos: inicia prueba dinámica en la nueva extensión

Pruebas de la Linea 2C del Metro de Santo Domingo, presidente Luis Abinader - Chaimy Soriano 03/09/2025

El presidente Luis Abinader encabezó este martes un recorrido de prueba en la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, que conectará el kilómetro 9 de la autopista Duarte con el municipio de Los Alcarrizos.

La jornada, organizada por la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), incluyó una simulación de carga real y la participación de medios de comunicación.

El nuevo tramo comprende 7.5 kilómetros de extensión y contará con cinco estaciones adicionales, lo que promete transformar la movilidad en el oeste del Gran Santo Domingo.

Noticia en desarrollo..

Digo