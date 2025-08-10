Este domingo 10 de agosto, el Metro de Santo Domingo y del Teleférico será gratuito durante todo el día, debido a la inauguración de los nuevos trenes de seis vagones del Metro de Santo Domingo e inauguración del nuevo túnel de interconexión peatonal L1-L2, con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader.

La incorporación de trenes de seis vagones, inicialmente en la Línea 1, a partir del lunes 11 de agosto, permitirá el aumento sustancial de la cantidad de usuarios, lo que impactará en la reducción de las filas.

Lee más: El Metro ofrecerá servicios gratis el domingo

Además, la puesta en uso del túnel de interconexión, ubicado en la estación Juan Pablo Duarte, mejorará la experiencia de los pasajeros.

En una nota de prensa la institución destacó que, como parte de esta celebración, el servicio del Metro de Santo Domingo y del Teleférico será gratuito durante todo el día, permitiendo a los ciudadanos vivir la experiencia de este importante avance en capacidad, eficiencia y comodidad del sistema de transporte masivo.

Asimismo, la OPRET explicó que, durante el desarrollo del acto protocolar encabezado por el primer mandatario de la República, el servicio en las líneas 1 y 2 del Metro podría verse interrumpido de manera parcial entre las 2:30 y las 3:30 de la tarde por razones logísticas y de seguridad.

La OPRET agradece la comprensión del público y reitera su compromiso con el fortalecimiento continuo del sistema de transporte, en beneficio de todos los usuarios.

Línea 1 del Teleférico (Fuente externa)



