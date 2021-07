Metro y Teleférico retoman horario habitual de servicio para los fines de semana

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) informó a la ciudadanía, que debido a las nuevas disposiciones del Poder Ejecutivo contempladas en el decreto 432-21 sobre el inicio de la fase 2 del Plan de Flexibilización de las Medidas Restrictivas por el COVID-19, se extiende el horario operativo en el servicio del Sistema de Transporte Integrado Metro – Teleférico durante los fines de semana a partir del miércoles 14 de julio del 2021.

En este sentido, se dispone que el horario de servicio a partir de hoy será el siguiente:

Metro de Santo Domingo:

Lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:30 p.m.

Sábados, domingos y feriados de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Teleférico de Santo Domingo:

Lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:30 p.m.

Sábados de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Domingos de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

Con esta nueva disposición de horario, el Metro y Teleférico de Santo Domingo retornan a sus horarios habituales que fueron reducidos como parte de las medidas aplicadas para contrarrestar la pandemia de coronavirus que afecta al país y al mundo.

La institución agradece la paciencia de los usuarios que durante este periodo acataron las medidas y restricciones adoptadas para hacer frente a esta crisis y reiteró su compromiso de brindar un servicio seguro y eficiente a toda la ciudadanía.

Desde la OPRET se hace un llamado a la población dominicana a vacunarse y no bajar la guardia, cumpliendo con las medidas sanitarias como el uso de mascarillas, lavado de manos y mantener el distanciamiento social en la medida de lo posible, a fin de contrarrestar y vencer esta pandemia.