¡Metropolitana! Barrió con 4 oro en Kata, de Judo

Un momento de acción donde uno de los atletas de la Zona Metropolitana II consigue el oro en el inicio de la Kata, de Judo, en los Juegos Escolares. (Hoy’/Cortesìa INEFI)

Los atletas de la zona Metropolitana II, en la modalidad de Kata, en Judo, conquistaron las cuatro preseas de oro en la primera jornada de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales que se celebraron ayer en San Francisco de Macorís.

La Metropolitana II, compuesta por las provincias de Monte Plata y Santo Domingo, obtuvo el oro en femenino, con las atletas Wileny Sierra Tori y Yamili Consoro, las cuales recibieron una puntuación de 209.5.

En masculino, la Metropolitana II también ocupó el primer lugar, con 247 puntos, con los judocas Jodely Santana Tori y Darlin Marte.

La presea de plata en femenino la obtuvo El Valle (Azua y San Juan de la Maguana), con 202.5 puntos, con las atletas Melany Pujols y Ashly Rodríguez, y el bronce en masculino, con 189.5, el tercer puesto con Miguel Beltré y Oscar Ferreras.

El segundo lugar en masculino lo ganó la zona Nordeste (Nagua y San Francisco de Macorís), con 224.5 puntos, con los deportistas Enmanuel Paulino y Luisander del Orbe.

En femenino, el Nordeste quedó tercero, con las judocas Yaribel Candelario y Verlin Acosta, con 201.5. En los primeros combates de shai (pelea), El Valle, con Melanie Pujols, obtuvo el primer oro, en -48 kilos femeninos, al vencer a Leslie Paniagua, de la zona Metropolitana I.

El bronce lo ganaron Yamily Consoro, de Metropolitana II. Liranyi Santana, de la Zona Sur, -40 kilogramos, se impuso ante Franchesca Vólquez, también del Sur, para quedar con oro y plata. Michell Paniagua (Metropolitana 1) y Steicy Cabral (El Valle) se quedaron con el tercer lugar del podio.

En Basket femenino

Los quintetos Metropolitana II y Suroeste lograron triunfos. La Metropolitana II (1-0) venció fácil 95-14 a Cibao Norte, con Nathaly Estrella, quien anotó 32 puntos, seguida por Cristal Bautista Consuelo, con 20, y Ana Martínez, 10.