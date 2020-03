Mexicanas no van trabajar

En una jornada histórica, las mexicanas faltaron ayer, lunes, a sus trabajos para sumarse al primer paro nacional de mujeres convocado contra los feminicidios que tuvo un gran seguimiento en oficinas de gobierno, universidades y grandes multinacionales, pero poco en los comercios.

El día después de la gran manifestación que colapsó Ciudad de México con motivo del Día Internacional de la Mujer, las mexicanas estaban convocadas a no trabajar ni consumir durante el llamado #UnDíaSinNosotras para visibilizar su ausencia en una sociedad golpeada por 10 feminicidios diarios.

La céntrica plaza del Zócalo de Ciudad de México amaneció con un grupo de personal de limpieza formado solo por hombres que borraban las pintadas que dejó la marcha feminista del día anterior.

Aunque todavía no hay cifras oficiales de seguimiento al paro, apenas había mujeres en los vagones del metro en hora pico, mientras que el paro secundado por trabajadoras del transporte público provocó el cierre de taquillas y largas colas de usuarios para adquirir un billete.

Se estima que el valor del trabajo de las mujeres, tanto el remunerado como el no remunerado, asciende a 37,000 millones de pesos (unos 1,750 millones de dólares) cada día, una cifra similar al costo de reconstrucción de la capital mexicana tras los sismos ocurridos en septiembre de 2017.

El Gobierno federal y la mayoría de administraciones locales, así como el Congreso mexicano y los parlamentos locales, apoyaron el paro feminista y funcionaron a medio gas, con una presencia testimonial de mujeres.

A la conferencia de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acudieron solo seis reporteras. La mayoría de medios de comunicación anunciaron su apoyo al paro. El paro fue masivo en la Torre BBVA.