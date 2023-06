México abre las puertas a Amara la Negra, destaca entre grandes actrices y Miss Universo

‘Secretos de las Indomables’ es producida por Canela.TV ofrecerá diez episodios e inicia en èste verano

‘Secretos de las Indomables’ es el Reality Show que le abre la gran puerta en México a la dominicana Amara la Negra, donde participará con legendarias actrices mexicanas y dos ex miss universo.

La talentosa artista criolla debuta en la capital azteca en el nuevo spin-off tendrá a un grupo de personalidades latinas conocidas por su espíritu rebelde y por haber desafiado los estereotipos culturales para convertirse en conocidas superestrellas.

“La desafiante trigueña, Amara La Negra, es parte del equipo estelar integrado por la incomparable Yuri, la exuberante Ninel Conde, la cautivadora Alicia Machado, la multifacética Patricia Manterola, además de la relumbrante Zuleyka Rivera”, explicaron. En nota de prensa se destaca además, que Amara la Negra llega a México por la puerta grande.

Para Amara La Negra entrar al emblemático mercado mexicano es un sueño hecho realidad, además en compañía de mujeres de tanto talento y admirable trayectoria.

“Me siento sumamente emocionada y feliz, sin lugar a duda mis hijas me han impulsado a ser la mejor versión de mí, este capítulo que estamos escribiendo es significativo en mi carrera, pero sobre todo porque puedo compartirlo con mis dos corazones”, puntualizò la dominicana Amara la Negra, que destaca entre las grandes de México.

Amara la Negra dijo que cada una de estas celebridades que participarán ha realizado un aporte importante desde sus experiencias de vida, las cuáles han servido de inspiración para muchas mujeres y se han ganado la admiración y el respeto de sus fans y rivales por igual, por lo que es un gran honor, así como un reto compartir esta propuesta con ellas.

“Cuando Canela.TV me invitó a formar parte de ‘Secretos de las Indomables’, acepté, con amor y entusiasmo, porque como yo no hay otra: divina, fabulosa. Tú me ves. Indomable”, dijo la siempre alegre artista Diana Danelys De Los Santos, más conocida como “Amara La Negra”, que representa a los dominicanos en Reality Show de estrellas en México.

‘Secretos de las Indomables’ es producida por Canela.TV en sociedad con Enrique Sapene y Rubèn Consuegra de River Waves Production, ofrecerá diez episodios, llevando a los espectadores a una aventura inolvidable que marcará para siempre la vida de estas chicas “indomables”. La serie forma parte de una amplia gama de contenidos originales disponibles de forma gratuita en el servicio de streaming de la plataforma mencionada.