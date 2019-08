Mi bebé no duerme, ¿qué hago?

El sueño de los bebés es un tema complejo que a menudo suscita debates entre familiares y amigos sobre cuánto y cómo deben dormir los más pequeños de la casa.

Hay todo tipo de teorías y costumbres que se han perpetuado con el tiempo. Pero, en la actualidad, la ciencia y los profesionales del área se han encargado de orientar a los padres sobre los pasos que deben tomar para triunfar en este primordial aspecto.

Ante el mar de dudas que genera el tema, la dominicana Montserrat Bordas, educadora, psicóloga, doula postparto, especialista en sueño infantil y “coach” de padres, sugiere a los padres pedir ayuda para lograr descansar, “porque la expectativa de sueño de un adulto no es la de un bebé”.

Y cuando habla de ayuda, se refiere a recibir la información correcta y, de esta manera, saber qué esperar, cómo actuar y cuándo delegar para mantenerse en óptimas condiciones en favor de su bebé.

Bordas enfatiza que los padres deben tener en cuenta que nunca volverán a dormir como antes: “Hoy no duermen porque el bebé despierta; mañana no dormirán porque salió a una fiesta”, comenta.

“Cada niño empezará a dormir a su debido tiempo y cada niño, igual que cada adulto, es diferente”, argumenta y explica que el sueño no es un tema de entrenamiento, es un tema de madurez neurológica. Aun así, y a pesar de que existen muchas escuelas y mucha evidencia contradictoria, hay técnicas y acciones que ayudan a forzar este proceso, como establecer rutinas, hacer lo mismo cada vez que el bebé va a dormir o quiere dormir. Aclara que “una rutina no se trata necesariamente de una hora específica, más bien de prácticas y repetir conductas hasta que se vuelvan hábitos y asociaciones”, comenta esta especialista con más de quince años de experiencia.

“La mejor manera de establecerlas es llevándose del bebé, viendo sus necesidades de sueño, haciendo un tipo de ritual antes de dormir y poco a poco, ir ajustando las horas para que se vuelva un hábito”, explica.

¿En qué consiste este ritual? “Bañarlos antes de acostarlos, apagar las luces; utilizar “swaddle” (envolverlos, puede ser con una sabanita) y encender sonido blanco (white noise), para simular el útero y ayudar al bebé a sentirse seguro, por ejemplo”.

Pero eso no es todo. De acuerdo con esta profesional y basándose en la Academia Americana de Pediatría, el bebé debe dormir boca arriba y sin nada que pueda representar peligro. Además, recomiendan dormir en la misma habitación que sus cuidadores principales al menos los primeros seis meses de vida.

Y algo muy importante: jamás medicarlos ni usar jarabes ni infusiones.

“El sueño es un tema de madurez lo cual no debe ser forzado ni inducido en un bebé sano”, resalta Bordas.

Preguntas a la experta

1. ¿Por qué algunos niños duermen toda la noche mientras otros se despiertan constantemente? “Todos los seres humanos somos diferentes, los niños no son la excepción. Sin embargo, en la infancia lo común es despertar, ya que es un mecanismo de defensa que nos ha dado la naturaleza para sobrevivir y asegurarnos de que todo está bien y podemos seguir durmiendo”.

2. ¿Qué debería hacer si mi hijo se despierta frecuentemente por la noche? “Evaluar su edad y su etapa, entender las razones reales, físicas y emocionales, por las cuales puede despertar, y llenar sus necesidades”.

3. ¿Es normal que un bebé no duerma mucho durante el día? “Sí, es común. Debemos estar pendientes del estímulo y sus necesidades de sueño, asegurando que le demos la oportunidad de dormir, pero es común que no duerman. También es común que se pasen el día durmiendo y la noche despiertos”.