“Mi corazón está roto”: Mariah Carey revela que su madre y hermana fallecieron el mismo día

En una reciente declaración exclusiva a PEOPLE, la cantante Mariah Carey expresó su profundo dolor tras la pérdida de su madre y su hermana en el mismo día durante el fin de semana. “Mi corazón está roto por la muerte de mi madre este pasado fin de semana. Trágicamente, en un giro de los acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día”, afirmó la estrella ganadora de un Grammy.

Carey, de 55 años, también señaló que se siente agradecida por haber podido compartir la última semana con su madre antes de su fallecimiento. La cantante solicitó respeto por su privacidad durante este difícil momento.

Mariah Carey nació en el seno de una familia de músicos. Su madre, Patricia Carey, fue una soprano de prestigio entrenada en el Juilliard y ejerció como profesora de canto. Patricia estuvo casada con Alfred Roy Carey antes de tener a sus tres hijos: Alison, Mariah, y Morgan. La pareja se divorció cuando Mariah tenía tan solo tres años.

La relación de Mariah con su madre siempre fue compleja, una dinámica que la cantante describió en su memoria de 2020, The Meaning of Mariah Carey. “Como muchos aspectos de mi vida, mi relación con mi madre ha estado llena de contradicciones y realidades en competencia. Nunca ha sido solo en blanco y negro – ha sido un verdadero arcoiris de emociones”, escribió la cantante en su libro, donde también describió su relación como “un lazo espinoso de orgullo, dolor, vergüenza, gratitud, celos, admiración y decepción”.

A pesar de sus altibajos, Mariah mantuvo una relación con su madre, incluso realizando juntas un dueto navideño en un especial de ABC en 2010 titulado Mariah Carey: Merry Christmas to You. En su memorias, Mariah también dedicó una parte a Patricia, afirmando: “Y a Pat, mi madre, quien, a pesar de todo, creo que realmente hizo lo mejor que pudo. La amaré lo mejor que pueda, siempre”.

La relación de Mariah con su hermana Alison era aún más difícil. En el mismo libro, la artista reveló que consideraba emocional y físicamente más seguro no tener contacto con Alison o con Morgan en ese momento.

Cabe mencionar que en 2021, Alison demandó a Mariah por la publicación de su libro de memorias. En esta demanda, la hermana mayor de la cantante exigió un mínimo de USD 1,25 millones de dólares por “la imposición de una inmensa angustia emocional causada por la despiadada, viciosa, vengativa, despreciable y totalmente innecesaria humillación pública de la ya profundamente dañada hermana mayor de la demandada”.

En el libro, Mariah asegura, entre varias cosas, que su hermana la “prostituyó” en vez de cuidar de ella, dejándola a solas con un novio que terminó por propasarse cuando Mariah sólo tenía 12 años y Alison 20.

“Cuando tenía 12 años, mi hermana me drogó con Valium, me ofreció una uña del meñique llena de cocaína, me infligió quemaduras de tercer grado e intentó venderme a un proxeneta. Algo en mí quedó detenido por todo ese trauma. Por eso digo a menudo: ‘tengo eternamente doce’”.

En 2016, diversos medios reportaron que Alison había contraído VIH y era una exprostituta. La mayor de los Carey buscó desesperadamente a Mariah debido a un accidente que tuvo en Hawái donde su vida se puso en un alto riesgo. Morgan, el hermano de en medio y quien también tuvo problemas legales con Mariah, denunció la falta de apoyo de su hermana menor cuando Alison estaba al borde de la muerte.

“Afortunadamente Alison tuvo una recuperación milagrosa pero, ahora necesita una operación de cerebro y espina dorsal o sino terminará en el hospital cualquier día. Alison ha tratado de localizar a Mariah desesperadamente. Pero nunca ha tenido respuesta”.

Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre las causas de los fallecimientos de Patricia y Alison Carey.