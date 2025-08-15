“Mi hermana murió, pero no tenemos como enterrarla”: el clamor de una familia rota por siniestro de San Cristóbal

A un dos años de la trágica explosión que sacudió el centro de San Cristóbal el 14 de agosto de 2023, los familiares de las víctimas continúan exigiendo respuestas. Dionisia Dipré Miranda, hermana de Irma Isabel Dipré y cuñada de Carlos Jeovanny Veras, ambos desaparecidos en el siniestro, expresó su profundo dolor y frustración ante la falta de justicia.

“A dos años de la tragedia nosotros nos sentimos cada vez más adoloridos. Es un vacío que por más que pasen los años no vamos a poder olvidar”, declaró Dionisia al periódico Hoy.

La familia denuncia que los cuerpos de al menos 12 personas desaparecidas fueron presuntamente removidos junto con los escombros y llevados a un vertedero, sin respeto ni protocolo.

“Los familiares de esas 12 personas desaparecidas fueron tirados en un vertedero como si fueran animales”, afirmó con indignación. Además del dolor por la pérdida, Dionisia relató el sufrimiento de las hijas pequeñas de las víctimas, quienes aún preguntan por sus padres. Una de ellas, de apenas cinco años, llegó a preguntar si su padre vivía en el cementerio.

Además del dolor por la pérdida, Dionisia relató el sufrimiento de las hijas pequeñas de las víctimas, quienes aún preguntan por sus padres. Una de ellas, de apenas cinco años, llegó a preguntar si su padre vivía en el cementerio.

“Es un dolor pensar que además de que mataron a nuestros familiares, también los votaron como si fueran animales”, reiteró

La familia exige que las autoridades revelen la verdad sobre lo ocurrido y denuncian que más de 400 toneladas de escombros fueron retiradas tres días después de la explosión, lo que consideran una maniobra para ocultar evidencias.

amiliares reclaman justicia por la muerte de sus familiares en explosión de San Cristóbal fotografía Alexis Monegro





“Nosotros no tenemos una tumba, no podemos hacer un velorio. Hicimos un funeral sabiendo que mi hermana falleció, pero no tenemos un cuerpo que llevar a descansar”, lamentó.

La explosión dejó al menos 38 muertos y decenas de heridos. Hasta la fecha, muchas familias siguen esperando justicia y una respuesta clara de las autoridades.

Victimas

Carlixto Feliz Jiménez, dominicano, 48 años, reportado por su hijo Cristopher Feliz. Su cuerpo

identificado y entregado a sus familiares.

Cheirii Vizcaíno Sierra, dominicano, 32 años, reportado por su padre Doroteo Vizcaíno.

Jorgelina Ravelo Encarnación, dominicana, 34 años, reportada por su hermana Yoryina Ravelo.

Esteisi Pinales Ferrer, 15 años, reportado por su tío Hilario Ferrer Mota.

Khaled Safa Harb, 4 meses, reportado por su primo Nabil Darwich Manneh.

Jessica María Brito, dominicana, 26 años, reportado por su esposo Jorge Luís De la Rosa Lorenzo.

Tragedia en San Cristóbal por explosión en zona comercial. Delfino Rodrigrez. Hoy/ Arlenis Castillo/16/08/23

Santo Manuel De Jesús, dominicano, 58 años, reportado por Isis De los Santos, sobrina.

Delfín García Familia, dominicano, 47 años, reportado por Federico Beltré Familia, hermano.

Ana Iris Cruceta Henríquez, dominicana, 36 años, reportado por Luisana Cruceta, hermana.

Karina Heredia Pérez, dominicana, 29 años, reportado por Rubén Heredia Pérez, padre.

Francis Julián Mateo Encarnación, dominicano 19 años, reportado por Francisco Antonio Mateo, padre.

Reyes Soto Abad, dominicano, 31 años, reportado por Isidra Soto Abad, hermana.

Faustino Nivar Doñé, dominicano, 49 años, reportado por Ángel L Nivar Doñé, hermano.

Griselda María Feliz, dominicana, 41 años, reportado por Frank Feliz, hermano.