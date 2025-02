Víctimas de la presunta estafa inmobiliaria desvelada por el Ministerio Público mediante el caso Guepardo, narraron como entregaron ahorros de décadas para materializar sus sueños en la construcción de un inmueble.

Los afectados del alegado fraude denunciaron en el programa El Informe con Alicia Ortega, del grupo SIN, como fueron enganchados mediante una «publicidad engañosa» por la constructora que gestionaba los supuestos proyectos en La Romana y Bávaro de Punta Cana en la provincia La Altagracia.

Como el caso de la hija de la señora Noemí Atíles, quien en medio del llanto reveló el monto otorgado por la víctima a ciegas a los involucrados en el entramado.

«Mi hija vive en Estados Unidos, el trabajo de siete años, y sus ahorros ella se lo entregó a esa gente», indicó la progenitora de la afectada.

Pesadilla similar vivió la hija del seño Roberto Díaz, quien dijo que esta «invirtió ahí 22 mil dólares, a parte de 141 mil pesos dominicanos, que mi hermano mayor depositó en una cuota».

De su lado, Grecia de la Cruz precisó que conoció la compañía en las promociones que hacía una de las inmobiliarias mencionadas en el expediente,

«Los primeros acuerdos que nosotros llegamos, fue que primero me dieran un tour por el área.. yo me puse en contacto después de haber visto las promociones, uno de los representantes de Remax, me dijo que separa la unidad con 588 dólares, después para comenzar tenia que dar 3, 800 dólares más, y nunca me enviaron los recibos», relató la víctima de la presunta estafa.

Carolina Mejía una de abogadas apoderadas del caso en la parte demandante indicó que hay alrededor de 600 personas estafadas en más de 50 proyectos «fantasmas».

Detalles del caso Guepardo

El Ministerio Público ha iniciado una investigación contra de Yves Alexandre Giroux, Loany Lismeiry Ortiz Nova, Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, así como las «empresas de fachada» Novasco Real Estate SRL, Rodeca Marketing Group, RR Marketing Group y RE/MAX One, franquicia República Dominicana, a quienes acusa de integrar una red delictiva que habría estafado a más de 120 víctimas por un monto de 18,851,583.12 dólares.

Conforme al órgano persecutor, el alegado entramado, que fue desmantelado el pasado viernes 7 de febrero mediante la Operación Guepardo, promovía proyectos inmobiliarios, usando medios electrónicos que le hacían captar víctimas logrando obtener altas sumas de dinero en dólares americanos y pesos dominicanos, para posteriormente desaparecer y lucrarse ilícitamente del capital de los agraviados y estratégicamente, «con un entramado manipulador, de utilizar la multinacional RE/MAX, para captar fácilmente los clientes».