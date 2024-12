«Mi hija se daba muchos golpecitos, andaba siempre detrás de mí», dice madre de hermanitas muertas en Santiago

La muerte de dos hermanitas con apenas 12 horas de diferencia en las provincias Santiago y Montecristi, continua tejiendo una serie interrogantes respecto a las causas de sus fallecimientos, partiendo de la denuncia del padre de ambas de que pudieron ser golpeadas por la pareja sentimental de la progenitora.

Sobre las acusaciones respondió en exclusiva al periódico Hoy, que sus niñas «nunca fueron maltratadas» ni por ella, ni su pareja, con la que lleva cinco meses de relación.

«Nunca se ha maltratado, nunca todo el mundo sabe que yo salía con mis hijas bañaditas, nunca la escucharon llora«, sostuvo Lucianny Díaz madre de las hermanitas fallecidas.

Dijo que la pequeña de dos años y medio que se observa con hematomas en el ataúd, fueron provocados supuestamente por un medicamento.

Explicó que la niña se lastimaba a menudo porque «siempre andaba detrás de ella».

«Un día antes ella se lastimó la cabeza, yo me levanté estaba hacheándome, ella era muy apegada a mi, llegó con la manito en la cabeza porque se dio un golpecito«, sostuvo.

Días antes de sus muertes

Sobre el fallecimiento de la niña de dos años, afirmó que «ella entró caminando al centro médico y que allí la medicaron de acuerdo a los síntomas que presentó.

«Yo la llevé al centro médico Mao, ella no tenia fiebre, no quería comer nada.. el día que la llevo, viene y me vomita tanto así, que estaba respirando forzada, el doctor le puso un suero en 400 y otro medicamento» narró.

Expresó que perdió la vida en el hospital ubicado en Montecristi.

Mientras que la bebé de seis meses supuestamente perdió la vida de neumonía sebera.

Adelantó que espera los resultados del INACIF, informaciones que están en manos del Ministerio Público de esa jurisdicción.